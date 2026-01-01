Най-малко трима души са убити, а други са ранени при взрив в сграда на военната полиция в град Сертолово в руската Ленинградска област, близо до Санкт Петербург, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Телата на жертвите са били открити под развалините на частично разрушената сграда на военните в Сертолово, в северната част на Русия, съобщи в "Телеграм" губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко.

Руските медии цитират изявления на свидетели, според които експлозията е била чута от километри разстояние.

Причината за инцидента все още не е ясна. Следственият комитет на Русия заяви, че е започнало разследване за небрежност и нарушение на правилата за пожарна безопасност.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди почти 4 години украинските разузнавателни служби редовно извършват атаки в Русия, основно срещу военни цели, отбелязва ДПА.