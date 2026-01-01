От началото на 2026 година са проведени 13 специализирани операции и са задържани 12 души по линия на детската порнография, съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП), дирекция "Киберпрестъпност".

През периода са свалени близо три хиляди файла с незаконно съдържание, представляващи детска сексуална експлоатация.

Сред установените извършители е чужд гражданин с постоянно пребиваване в страната, както и лекар - педиатър. Файловете са разпространявани в популярно сред тинейджърите онлайн приложение чрез личния му акаунт до ограничен брой потребители.

За сравнение през 2025 година са проведени 44 специализирани операции, образувани са 45 досъдебни производства и са премахнати близо 80 хиляди файла.

През април 2025 г. служители на ГДБОП заедно с техни колеги от 38 държави разбиха една от най-големите платформи за детска порнография в света „Кидфликс“ (Kidflix). Тогава бе установено, че близо два милиона потребители от цял свят са влизали в платформата между април 2022 г. и март 2025 г.