Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но все още ще е по-високо от средното за месеца.

През нощта ще преобладава ясно време с по-значителна облачност над Западна България, но само на отделни места ще превалява дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 7°.

В сряда облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици.

НИМХ

В пет области е обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Количествата на валежа ще бъдат 20-35 mm, на изолирани места и повече.

Предупреждението е в сила за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали.

В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската низина количествата ще са значителни и ще има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°.

Времето през април: Пълно с изненади – от сняг до 29 градуса

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър, променлив по посока. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Преди обяд по Черноморието ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. На места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Подробна информация за времето и прогнозата за десет дни напред вижте на Sinoptik.