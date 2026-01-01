Методологията от Министерството на финансите за замразяване на депутатските възнаграждения дойде, след като изтече срокът за предложения по правилника. Това заяви председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов в кулоарите на парламента.

"Сега ще го отворим пак (правилника) и ще направим необходимото. Ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавните служители", увери той, като призна, че не е чел методологията.

Витанов заяви, че кабинетът вече е предприел мерки за справяне с дефицита.

"Надявам се да не се стигне до румънски сценарий, а чрез икономии и подобряване на ефективността да успеем да влезем в заложените дефицити", добави той.