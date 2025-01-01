Върховният административен съд отмени като незаконосъобразна Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол. Мотивът е, че при приемането ѝ през 2006 г. не е публикувана за обществено обсъждане.

Върховните магистрати приемат, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Наредбата е издадена в разрез с нормата на чл.2а от Закона за норативните актове – проектът не е публикуван поне 30 дни преди издаването на нормативния акт, при което са нарушени принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост.

При приемане на процесната наредба не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт. Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в средства за масово осведомяване, в Интернет, не е оповестен по друг подходящ начин, като не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения до компетентния орган.

По изложените съображения върховните магистрати приемат, че оспореният подзаконов нормативен акт е незаконосъобразен на основанията по чл.146, т.3 от Административнопроцесуалния кодекс - съществени нарушения на административнопроизводствените правила на чл.2а (отм.) от ЗНА, поради което трябва да бъде отменен.

Решението нможе да се обжалва пред петчлененсъстав на ВАС.