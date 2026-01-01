Върховният административен съд остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното запитване до Съда на европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на Българската народна банка, по повод на което е образувано дело.

За да постанови този резултат, съдебният състав на ВАС се е съобразил с всички становища на страните, представените доказателства и служебно известните обстоятелства относно промяната в заеманата от Гюров длъжност като министър-председател.

Становище на ЕС по казуса „Гюров“: Законът за БНБ е съвместим с правото на Съюза

В представени по делото становища Гюров застъпва позиция, че не е загубил правен интерес от оспорването на решението на БНБ за предсрочното му освобождаване от длъжността подуправител и ръководител на управление „Емисионно“ в БНБ. Изрично е посочено, че от евентуалната отмяна на административния акт за жалбоподателя биха се породили благоприятни правни последици. Жалбоподателят сочи, че от една страна с отмяната на решението на УС на БНБ би се постигнала защита на доброто му име в обществото, а от друга страна отмяната на административния акт е основание да търси обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

С оглед на тези съображения жалбоподателят изразява становище за неоснователност на отправените до съда искания от страна на УС на БНБ 1) да се възобнови производството по делото; 2) да се оттегли отправеното до СЕС преюдициално запитване; 3) да се остави без разглеждане жалбата на Андрей Гюров срещу решението на УС на БНБ и 4) да се прекрати производството по делото.

Върховните магистрати приемат, че в случая за Гюров съществува правен интерес от оспорване, доколкото при положителен за него резултат се създават предпоставки за реализиране на правото му да търси обезщетяване на претърпени както имуществени, така и неимуществени вреди. В този смисъл Административнопроцесуалният кодекс изрично указва, че иск за обезщетение за вреди може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред.

ВАС пита съда на ЕС за отстраняването на Андрей Гюров от БНБ

Съдебният състав е приел, че жалбоподателят Андрей Гюров не е загубил правен интерес от отмяната на решението на УС на БНБ независимо от обстоятелството, че от 19 февруари 2026 г. са прекратени правомощията му на подуправител на БНБ.

Върховните магистрати приемат за неоснователно и отправеното от УС на БНБ искане за оттегляне на отправеното запитване по казуса с предсрочното освобождаване на Гюров от поста му, тъй като за правилното разрешаване на спора е необходимо тълкуване на нормите на правото на ЕС, които са посочени в отправеното преюдициално запитване.

Определението на ВАС е окончателно, като препис от него ще бъде изпратен на СЕС.