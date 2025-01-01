Ваксината срещу варицела влиза в задължителния имунизационен календар от 2026 година. Новината бе обявена още през септември от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

„Предстои изготвянето на промени в Наредба № 15, като е необходимо време, както за изготвянето на новите текстове, така и за общественото обсъждане и последващото обнародване. След това ще се стартира и обществена поръчка за осигуряване на необходимите количества. Очакванията ни са през 2026 г. да въведем новата ваксина в календара“, съобщиха за DarikNews.bg от Министерството на здравеопазването.

Според здравното министерство, в първите три години след въвеждането ще се прилагат само първи дози на деца между 12 и 16 месеца, а след това ще започнат и реимунизациите с втора доза на 4-годишна възраст. Предстои и обявяване на обществена поръчка за осигуряване на необходимите количества от ваксината.

За децата, които са родени преди 2025 г., ваксината остава по желание и трябва да бъде закупена от родителите.

Според общопрактикуващ лекар въвеждането на ваксината е логична стъпка.

„Варицелата невинаги протича леко, има случаи с усложнения като пневмонии и вторични бактериални инфекции. Ваксината предпазва ефективно и е доказано безопасна. Много европейски страни я включиха в календарите си още преди десетилетие“, споделя той.

По думите му, очакваният ефект е намаляване на броя заболели и ограничаване на разпространението в детските колективи.

Календар на ваксините – кои са задължителните имунизации и реимунизации

Въвеждането на ваксината срещу варицела в задължителния имунизационен календар предизвика различни реакции сред родителите. Докато едни приветстват решението като стъпка към по-добра защита на децата, други поставят под въпрос необходимостта от още една задължителна имунизация.

„Подкрепям напълно включването на ваксината за варицела. Моето дете изкара заболяването тежко - висока температура, обриви навсякъде, белези по кожата. Тъй като ваксината не беше включена в задължителния календар, реших да я спестя на детето, но ако имах възможност да се върна назад, щях да го ваксинирам без колебание“, споделя Мария Николова, майка на 6-годишно дете.



Според нея решението ще предпази много семейства от тревоги и отсъствия от работа. „В други страни ваксината е задължителна от години и случаите на варицела са намалели значително“, добавя тя.



„Не съм против ваксините, но варицелата е едно от леките детски заболявания. Повечето деца я изкарват без усложнения и така изграждат естествен имунитет“, казва Петър Димитров.



По думите му, решението е взето без достатъчно обществено обсъждане. „Имаме усещането, че се добавя още една ваксина без да е ясно защо точно сега. Родителите трябва да имат избор“.

Какво представлява заболяването?

Варицела е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. Причинява се от варицела-зостер вирус. Варицела е едно от най-заразните заболявания – заразяват се около 90% от контактните на болен с варицела, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя. Най-засегнати са децата от 5- до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите.

Кога се разпространява заболяването?

Варицела-зостер вирусът циркулира широко в човешкото общество, но повишена заболяемост и епидемични взривове се регистрират през студените месеци на годината. Варицела се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни или на аерозоли от течност от кожните обриви.

Какви са симптомите?

Инкубационният период е от 1 до 3 седмици. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на обрива и завършва когато всички кожни лезии се покрият с корички. Заболяването протича по-тежко и с повече усложнения при възрастни.

Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата. Обривите се появяват най-често по корема, но бързо обхващат мишниците и бедрата и се съпровождат от упорит сърбеж. В тези случаи се наблюдават мехурчета по лигавиците на устата, езика, мекото небце. Възможни са усложнения в резултат на вторични бактериални инфекции. Не са редки и усложнения в дихателната система на болните от варицела. При вторична бактериална инфекция заболяването може да завърши дори със смърт, ако не се предприеме своевременно лечение.

Кога и как се прилага ваксината срещу варицела?

Ваксината се прилага в двудозова схема, като при деца на възраст 12 месеца - 12 години интервалът между двете дози трябва да е поне 1 месец, а при по-големите деца и при възрастни – 1-2 месеца.

Наличните данни от проведени проучвания при деца на възраст 12 м. - 12 г. сочат, че ефикасността на 1 доза ваксина след 2 години наблюдение е 95-100%, а след 9 години наблюдение – 83-94%, което позволява втората доза да се приложи и по-късно през живота на детето. Предвид възможността от възникване на заболяване от варицела при имунизирани, поставяне на втора доза е необходимо.

Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен от варицела, като това трябва да се случи в рамките на до 72 ч. от датата на контакта.

Деца, ваксинирани срещу варицела преди повече от 30 дни от контакт с болен от варицела или с болен от херпес зостер не се ограничават от посещение на организиран детски колектив – детска ясла, детска градина или училище, т.е не подлежат на карантина.

Коя ваксина срещу варицела се прилага у нас?

Разрешена за употреба и налична в аптечната мрежа в страната е ваксината Varivax – атенюирана (жива) ваксина срещу варицела.

Кои са най-честите нежелани реакции?

Болка, зачервяване и оток на мястото на инжектиране, варицелоподобен обрив извън мястото на инжектиране, повишена телесна температура.