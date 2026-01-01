Полицейска операция срещу изборните и битовите престъпления се провежда в Русенско. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

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Извършват се засилени проверки на хора, автомобили, търговски и други обекти.

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Изградени са контролно-пропускателни пунктове на ключови места, следи се за нарушения по Закона за движение по пътищата и за опазване на обществения ред.

БТА

Малчева каза още, че от сутрешните часове на терен са служители на всички районни управления в областта, екипи на „Пътна полиция" и на жандармерията. Включени са и екипи от служители на икономическа и криминална полиция, както и на други подразделения от Областната дирекция на МВР в Русе.