Редица нарушения при броенето в изборната нощ показа видеонаблюдението. В Буковлък една от комисиите подпечата бюлетина в присъствието и със съгласието на кандидат депутат, предава БНТ .

ЦИК при 100% обработени протоколи: „Прогресивна България“ печели вота, ГЕРБ-СДС втори, трети са ПП-ДБ

По последни данни от 22:00 часа в изборната нощ, автоматичните доклади от видеонаблюдението, изпращани към Министерството на електронното управление, Централната избирателна комисия и регионалните избирателни комисии, показват, че от всички 11 653 избирателни секции видеоизлъчване не е имало в 168. Това означава, че в 98.56% от всички секции видеонаблюдението е било включено и е излъчвало.

Пропуснат печат на една от бюлетините предизвика напрежение в една от секциите в Буковлък.

Председателят на комисията: "Случвало се е в бързината да се пропусне печат.

"Член на комисията: "Оставете я отстрани!"

"Няма да я оставим отстрани. Ще я обсъдим накрая, оставете я засега."

"Петя! Петя! Господинът записан ли е в списъка?"

"Не съм. И съм кандидат за народен представител и съм дал удостоверение."

От изборния протокол става ясно кой е кандидатът за народен представител. Бюлетината без печат е заделена до приключване на броенето."Сложете си я онази, подпечатайте я. Една е, грешка е била. Аз нямам против да си я сложите. Тук беше листчето някъде, ето тук беше отрязъкът отгоре. Ей, виж, коректен човек, ***! Изчака, видя и ги показа." През това време председателката подпечатва бюлетината и я слага в купчинката с валидните.

В друга секция, отново в Буковлък, също са пропуснали да подпечатат бюлетина.

"Според ЦИК това е невалидно! Ами, слагаме си я в невалидните!" Трета секция в Буковлък е дала две бюлетини на един гласоподавател. Едната е с отбелязан вот, но без печати, а втората е празна и е подпечатана."Понеже грешката е наша, не е на човека, да не му анулираме гласа."

"Ако искаш, удари два печата там и готово."

"Няма значение на коя партия е."

"Да, ние не сме гледали партията."

Секциите масово не спазват указанията на ЦИК и изсипват урните на масата вместо да вадят бюлетините една по една. На много места камерата е твърде далеч и не се вижда какво се случва при броенето. Въпреки указанията, много комисии не показваха бюлетините пред устройствата за видеонаблюдение. А в столична секция четоха указанията на ЦИК в изборната нощ и броиха бюлетините повече от 6 часа."Ако искате да си ходите, затворете си устата. Питате ме за елементарни неща!"

"Ако напуснем тая комисия, какво ще се случи, какви ще са последиците?"

"Може пет години затвор."

"По-добре е от това, което извършваме тука."

Минута след 20:00 часа първите над 680 секции пуснаха камерите и обявиха край на изборния ден. Започна битката с камерите, а други бързаха да отворят урните. В една от секциите на Буковлък броенето на място в секцията премина пред погледа на Кирил Петков. Проверка на NOVA установи, че само за 15 минути комисията отчете 12 невалидни бюлетини.

На места изискването за видимост не беше спазено, заради устройство, поставено прекалено далеч или член на комисията пред камерата. А с напредването на вечерта напрежението се покачи.

Видеонаблюдението приключи след полунощ.

85% от обажданията в контактния център на МЕУ от избирателни секции са били свързани със сканиране на погрешния QR код. Членовете на избирателните комисии са опитвали да сканират създадения от МЕУ QR код за незрящи гласоподаватели, вместо този за стартиране на видеоизлъчването. МЕУ е предоставило съответните насоки и е осигурило съдействие на всички запитвания.

168 секции останаха без видеонаблюдение при преброяването на гласовете

Единични запитвания са били свързани с липса на QR кодове, замръзнал екран, неспирно сканиране на QR кода или работа на брояча на излъчването при замръзнал екран. Кол центърът на МЕУ бе на разположение на избирателните комисии до 24:00 часа на изборния ден.

Едва 110 от всички 9354 машини за гласуване са дали дефекти в изборния ден, което съставлява 1,18%. Това е почти два пъти по-добър резултат спрямо предходните избори, когато дефектиралите машини са представлявали 2% от всички. Проблеми със софтуера не са регистрирани.

В подготовката на предсрочните парламентарни избори на 19 април задълженията на Министерството на електронното управление обхващаха удостоверяване на машините, а именно контрол върху софтуера, неговото защитено изграждане и последващ мониторинг на инсталацията с цел гарантиране надеждността на машинния вот, както и осигуряването на техническите аспекти на видеонаблюдението.

С решения на ЦИК за първи път МЕУ изготви специални QR кодове за незрящите гласоподаватели, от които те можеха да се информират за кандидатските листи. В допълнение МЕУ осигури и тактилни шаблони за незрящи в 400 секции в 5 избирателни района - София-град, Пловдив-град и Благоевград.

МЕУ все още не разполага с данни колко незрящи граждани са гласували с тактилни шаблони.