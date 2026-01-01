Последните данни за 2025 г. показват, че 54% от възрастното население на България страда от наднормено тегло и затлъстяване. Това каза специалистът по лечение на затлъстяване д-р Мария Калинкова по време на 13-ия национален здравен форум. България е на четвърто място в Европа по детско затлъстяване, каза тя.

Прогнозите на Световния здравен атлас е, че до 2030 г половината от населението на света ще е с наднормено тегло и затлъстяване, посочи още Калинкова. Тя подчерта, че факторите за тези здравни проблеми може да са генетични. Ако родителите са с наднормено тегло или затлъстяване, рискът при децата е по-голям, обясни специалистът. Липсата на спорт, нередовното хранене, недобрият сън и стресът са външните фактори, които допринасят за възникването на тези състояния, поясни Калинкова.

Затлъстяването не е естетичен проблем, не е въпрос на суета, а хронично състояние, което отваря врата за други заболявания като сърдечно-съдовите, обобщи специалистът.