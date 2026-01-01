Министърът на енергетиката Трайчо Трайков е подписал стотици допълнителни споразумения към вече сключени договори по ключови енергийни мерки от Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Сред тях са над 140 анекса за изграждане на възобновяеми енергийни източници по Инвестиция C13.I4 (процедури BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033), проекти за системи за съхранение на електроенергия от ВЕИ по Инвестиция C4.I8 (BG-RRP-4.034), както и над 20 споразумения с общини за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3).

По думите на министъра целта е започнатите проекти да бъдат успешно завършени и страната да се възползва максимално от възможностите на ПВУ.

„Подписахме стотици анекси за инвестиции в чиста енергия, батерии и модернизация на системите за улично осветление“, заяви Трайков. Той допълни, че споразуменията осигуряват необходимото технологично време за изпълнение и разплащане на проектите.

Министърът призова бенефициентите да следят профилите си в информационната система ИСУН, за да подпишат документите си в срок – до 31 март 2026 г.

Инвестициите, администрирани от Министерството на енергетиката, са насочени към ускорена декарбонизация, повишаване на енергийната независимост и модернизация на енергийната система.

По линия на Инвестиция C13.I4 са финансирани 313 договора на стойност над 297 млн. евро. Очаква се изграждането на 3148 MW нови ВЕИ мощности и 1220 MW системи за съхранение на електроенергия.

По програмата RESTORE (C4.I8) се изпълняват 81 проекта на стойност 603 млн. евро за изграждане на инфраструктура за съхранение с капацитет 9750 MWh.

По инвестицията за енергийно ефективно улично осветление (C4.I3) се реализират 139 проекта за над 81 млн. евро, с очаквано намаление на потреблението с около 120 000 MWh годишно.

Общият обем на инвестициите в енергийния сектор по ПВУ надхвърля 920 млн. евро. Според Трайков те ще допринесат за по-сигурна и по-независима енергийна система.