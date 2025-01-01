Районната прокуратура в Бургас и Областната дирекция на МВР дават подробности за жестокото тройно убийство, което потресе Бургаско.

На 21 октомври село Люляково се събуди с новината за семейната трагедия. По първоначална информация соченият за извършител Фахри Салим убил собствените си майка, леля и 13-годишна си сестра с незаконна ловна пушка, запалил къщата и избягал. Оцелял единствено 7-годишният му брат. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че било ранено в седалищната област. Сетило се, че не трябва да влиза в къщата до дома му, защото брат му може да убие и съседите, и отишло да подаде сигнал през няколко къщи.

"В 04:15 ч. е получен сигнал на 112, че дете на 7 години отива при съседите с рана в задните части и заявява, че брат му на 25 години, е влязал в къщата и е започнал да стреля по майка му, леля му и малката му 13-годишна сестричка. Веднага са изпратени екипи. С оглед на това, че евентуално вътре в къщата има въоръжено лице, с огнестрелно оръжие, бе задействан и специален екип. Първите полицейски екипи, пристигнали на място, ми докладваха, че в къщата не се забелязват признаци на живот, но излиза дим. С риск за живота са сложили бронежилетки, разбили са вратата и влязяйки вътре се убеждават, че няма признаци на живот. Те излизат навън. Идват и останалите екипи, пламъците се увеличават, започват гасителни действия. След потушаване на пожара се установява, че в къщата има три трупа", обясни директорът на полицията в Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Обвиняемият е бил локализиран в покрайнините на селото и е бил задържан много бързо. "Бяхме много внимателни, защото той беше въоръжен и опасен", посочи още Маринов.

Обвинението няма да остане само за умишлено убийство, ще бъде допълнено, посочи окръжният прокурор Георги Чинев.

