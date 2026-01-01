От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за студ в областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. За област Добрич предупреждението е и за силен северен вятър в крайните източни райони, за утре 17 януари.

НИМХ

Очакват се много ниски температури, като в тези области минималните ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните температури също ще са отрицателни. Жълтият код предупреждава за възможни здравни проблеми при чувствителни и болни хора, възрастни, деца и хора без дом, които са на открито.

Утре над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито, прогнозират от НИМХ. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но следобед и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.