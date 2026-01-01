Ники Михайлов се сбогува с баща си с емоционално послание в социалните мрежи. Борислaв Михайлoв почина тази сутрин в София едва на 63 години.

„Защо толкова рано?“, „Загубихме човек, който остави следа“: Семейство и приятели скърбят за Михайлов

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора", написа той.



"​Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото. ​Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас!", пише Михайлов.