Родният футбол скърби за Борислaв Михайлoв. Вълна от спомени и съболезнователни думи заляха социалните мрежи след тъжната вест за смъртта на една от легендите на българския футбол.

Той почина тази сутрин в София едва на 63 години.

Съпругата му Мария Петрова излезе с емоционален пост в социалните мрежи.

"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена", написа тя.

Друга легенда на българския футбол - Христо Стоичков също написа емоционално послание. "Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Стоичков.

Красимир Балъков също излезе с емоционален пост в социалните мрежи.

Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа. Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител. За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности. Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим.

Ники Кънчев също написа емоционално послание.

"Сбогом на Бoби Михайлoв, който днес сутринта е починал! Донесе ни много радост с националния отбор и в Щатите и после! Спаси ни много пъти!

Беше достоен съперник с “Левски”! За останалото историята ще си каже думата! Поклон!", написа Кънчев.

Председателят на БОК Весела Лечева също написа емоционален пост.

"Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ.

Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си. Съболезнования на семейството и близките. Днес българският футбол и спорт скърбят", пише тя.

Българсkият футболeн съюз потвърди новината за кончината на бившия президент Борислaв Михайлoв. От централата посочиха някои от най-забележителните постижения в спортната му кариера и добавиха, че той е човек, който "посвети значителна част от живота си на развитието и управлението на българския футбол".

Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт. На 24 ноември миналата година стана ясно, че той е приет в болница. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията установили, че става дума за инсулт.

Отборът на ЦСКА също изрази съболезнования към семейството, близките и ПФК Левски заради смъртта на легендата на "сините" Борислaв Михайлoв. Поклон пред паметта му!", написаха от "червения клуб" на официалната си страница.