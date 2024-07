Google News Showcase

През последните седмици името наотново е в дневния ред и информационния поток.за информация, която може да доведе до ареста на крипто кралицата на. Неминуемо се появи въпросът, означава ли този ход на американските власти, че има индикации тя да е жива.За пръв път и в едно от малкото си телевизионни интервюта изобщо след пенсионирането си, говори американският специален агент, започнал разследването на One Coin и Ружа Игнатова, предаде NOVA „Бих предположил, че става дума или дада се, за да приключат случая. Ако аз трябва да заложа,. Братът на Ружа Игнатова, Константин, се върна в България след три години в затвора. Малката му присъда е в комбинация от сътрудничеството му с властите и активната му роля в цялата схема. Той беше хвърлен в тази роля, когато Ружа изчезна. Но. Ако погледнете начина му на живот, можете да видите, че е скромен човек. Ролята му не е била толкова значима, колкото на други хора”, разказва вече бившият специален агент Ричард Райнхард.„По времето, когато започна разследването,. Първото нещо, коeто направих беше да се присъединя към няколко чатове за крипто и тогава видях реклама на One Coin. Още тогава ми стана ясно, че нещо не е наред. Направих проверка на човека, който пусна съобщението. За него имаше информация че е участвал в измамни схеми и преди. Разбрах, че има хора в САЩ, които купуват тази валута. Банките бяха подали сигнал за това. Обърнахме се към прокуратурата на САЩ в Ню Йорк. Започнахме да преглеждаме банките и да разгледаме различни банкови сметки, правихме това в продължение на година”, казва още той.успява да влезе в схемата под прикритие и да купи крипто валута, за да докаже, че тя не е истинска. Тогава от нищото дошъл един човек и даде информация по случая, това е бил. Властите го залавят, а той започва да им сътрудничи, разкривайки как е работила схемата One Coin.„И двамата се опитваха да измъкнат информация един от друг. Ружа ставаше все по-подозрителна и в един момент той каза нещо глупаво. Тогава Ружа затвори телефона и изчезна. Гилбърт Армента сега е в затвора. В началото на комуникацията ни с Гилбърт, той имаше чувството, че тя го наблюдава постоянно. После научихме, че тя е платила на двама шпиони да живеят над дома му във Флорида, още в началото на връзката им. Така че тя винаги го е наблюдавала”, посочва Райнхард.„Научихме, чее бил нейният човек в разузнаването от различни държави. По някакъв начин той ѝ даваше информация за нашите разследвания. Възможно е да му е било по-лесно да изчезне, отколкото Ружа.„Винаги се е твърдяло, чее бил. Не можехме да отидем в България и да разследваме това. Знаехме, че той е осигурявал физическата охрана на Ружа Игнатова. Възможно е той да играе роля в изчезването ѝ”, смята специалният агент.По негови думи да се скриеш в днешния свят на технологии е изключително трудно, затоване може да си представи, че Ружа Игнатова може все още да е жива. „Ако все пак е успяла да оцелее, това ще бъде една фантастична история, но не виждам как това би било възможно. Ако е жива, то тя ще бъде с много пластични операции”, казва той.„Последното нещо, което знае за нея е, че, вероятно се качва на яхта и заминава нанякъде оттам. „Отдавна знаем, че тези, които работят в офиса на OneCoin в София, се опитваха да управляват уебсайт, който се наричаше Dealshaker и се опитваха да измислят начин как да се купува OneCoin. Много пъти оттам се публикуваха и фалшиви обяви за къщи и коли”, допълва Райнхард.