Частица от мощите на св. новомъченик Лазар Български от манастир „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ на гръцкия остров Андрос ще бъде донесена в София за поклонение на 22 април, съобщават от Софийската митрополия на сайта си. Ще бъде изложена в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ на 22 и 23 април.

Мощите пристигат в София с благословението на българския патриарх и Софийския митрополит Даниил, както и със съдействието на фондацията „Православно наследство“ от Женева, Швейцария, се казва в съобщението.

Те ще бъдат посрещнати на 23 април в митрополитската катедрала „Св. вмчца Неделя“ от патриарх Даниил, който възглави и светата Литургия.

Свети Лазар бил родом от село Дебел дял, на 14 километра от град Габрово. Баща му се казвал Недко Енчов. Поради бедност на семейството Лазар още като момче отишъл в Мала Азия и се условил да работи като овчар у един местен ага, заможен турчин, в село Сома, недалече от град Пергам (днес Бергама, Западна Турция).

Като християнин обаче работливият овчар предизвикал омразата на някои хора, които започнали да го уговарят да приеме исляма. Лазар решително отхвърлил всички тези предложения да смени вярата си. Тогава онези пристъпили към хитрост и накарали една жена да се оплаче, че овчарят Лазар я задирял с лоши намерения. Лъжесвидетели потвърдили измислената история и затова невинният български пастир бил заловен и подложен на жестоки изтезания. Можел да се избави от тези обвинения и наказания, ако приемел да смени вярата си. Но Лазар не можел и да допусне мисъл за подобна измяна на бащината си вяра. Затова накрая бил осъден на смърт и го обесили на 23 април 1802 г. Тогава мъченикът бил на 28 години.