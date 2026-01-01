По всяка вероятност жената, извършила намушкванията в София снощи, има ментални проблеми, каза на брифинг служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Той уточни, че е нужна експертиза, която да установи наличието на такива проблеми. Няма никакви данни за терористични мотиви или цели, липсват и политически мотиви или цели. Нито може да става въпрос за користна цел, каза министърът.

На въпрос задържана ли е друг път и имало ли е сигнали срещу нея, Емил Дечев каза, че това се проверява и е възможно да се окаже, че и в миналото е била задържана.

Задържаха жената, намушкала четирима души в София

Късно снощи, от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха,че жената е задържана. По информация на столичната полиция тя е на 39 години.

От МВР съобщиха, че жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус".

Снощи около 20:00 ч. в Центъра за градска мобилност (ЦГМ) постъпва информация за инцидент по линия 94 в района на хотел „Хилтън“. Това се посочва в позиция на ЦГМ, изпратена до БТА, във връзка с инцидента.

„Информацията от видеонаблюдението в транспортното средство незабавно е предоставена на полицията и по нея е идентифициран нарушителят. Така от СДВР знаят кого точно да издирват и извършителят е заловен от органите на реда по-късно“, се посочва още в позицията на ЦГМ.

Четирима души са намушкани в София

Спешните екипи са откарали пострадалите в болница „Пирогов" и във Военномедицинска академия.

От „Пирогов“ информираха днес, че нощта е преминала спокойно за единия 63-годишен пациент, германски гражданин, който беше опериран късно снощи. Раната на 65-годишния негов сънародник, е била хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата.

От Военномедицинска академия съобщиха, че раните на двете пострадали жени, откарани в болничното заведение, са обработени и те са освободени без нужда от хоспитализация.