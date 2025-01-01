След седмица на блокаж очакванията и заявките от последните дни са, че днес в Народното събрание депутатите би трябвало да съберат кворум и да стартира нормалнен работен процес.

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха във вторник въпроса за ротационно председателство на Народното събрание - това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление. Съобщението за това дойде от Facebook страницата на ГЕРБ. Участниците в коалиционния Съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание. Вчера и председателят на парламента Наталия Киселова изрази очакване, че още в сряда ще има пример за работещо Народно събрание.

Иначе ако НС стартира работа, депутатите трябва да определят Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Това е записано в програмата на парламента за тази седмица. Предстои и първо гласуване на Законопроект за водоснабдяването и канализацията.

Народното събрание трябва и да ратифицира Споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно сътрудничеството и дейностите на Европейската банка за възстановяване и развитие в България.

Междувременно министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са извикани на изслушване в Комисията за контрол на службите. Темата е извънредният вот за общински съвет в Пазарджик. Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението и серия от преговори между управляващите партньори. По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове.

Точка първа, пък, в четвъртък е второ гласуване на промените в Закона за кадастъра и имотния регистър. Предстои депутатите да ратифицират Международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBL „Модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „M-code“ за военни цели“.

В петък НС трябва да разгледа Годишен доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021-2022 г. Предстои и парламентарен контрол.