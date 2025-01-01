Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е убеден, че ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно и България ще получи дерогация. Това заяви самият той пред журналисти в парламента.

"Миналия петък се взе решението и можеше президентът да го върне веднага. С една седмица се намали времето ни за реакция. Ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно. Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. България е много надежден партньор на САЩ и ОФАК ни приветстваха. Убеден съм, че ще получим дерогация. Другия понеделник - вторник ще имаме решение, за да се успокоят хората в България. Тогава ще се избере особен управител на "Лукойл", посочи лидерът на ГЕРБ.

На въпрос дали с Делян Пеевски се опитват да продадат "Лукойл" Борисов отговори с категорично "Не!". Попитан говорил ли е с Тръмп-младши за това, Борисов също отговори с „не“.

"Тогава не стоеше темата за "Лукойл" и рафинериите. С Кирил Петков и Асен Василев много пъти сме говорили, те ходиха до САЩ, върнаха се с клиенти, дойдоха в моя кабинет, там беше и Пеевски. Мога и имена да кажа. Единият беше висш офицер в една централа, бивш отговарящ за Европа. Аз не се съгласих тогава. Никой не може да си позволи да купи така рафинерия, това е геополитически проект, гледа се под лупа от всички централи, откъде ще дойде такъв капитал и финанси", посочи още Борисов.

Според него по света активите на „Лукойл“ и „Роснефт“ трябва да се продадат бързо. „Ще държа във всички случаи да се направи дилиджънс (бел. ред.: в правната сфера терминът се използва за проучване състоянието на предприятия, дружества или имоти), да се знае. Лесно е - от година "Лукойл" се продава, има 15 оферти, за които са се произнесли големи кантори в света за цена между 2 и 2,5 млрд. евро. Тези пари трябва да се платят, да се сложат в замразена сметка като в Белгия и като се подобрят отношенията между САЩ и Русия, нещата се уталожват. Да видят, че никой не им е национализирал или откраднал рафинериите - техните инвестиции са абсолютно запазени, един плавен преход, плавно да има в такава голяма собственост като в Бургас", обясни Борисов.

"Няма как да заведат дела - не от нас идва желанието да се прави каквото и да било към "Лукоил". САЩ сложиха в санкционния режим "Лукойл" и "Роснеф" и дадоха 30 дена на всички държави да се разделят с тях или ще получат санкции самите държави. Ние действаме по принуда, дори да възникнат дела, има направени оценки...", успокои бившият премиер.

Той потвърди, че днес управляващите ще задвижат бюджетната процедура: „Чакахме да приемат бюджета на САЩ. Днес като има бюджет на САЩ, в 11 ч. ще го приеме МС и днес ще го внесе в парламента. Ние сме много свързани, повече се интересуваме какво има там. Днес ще го вкараме и до края на годината ще имаме бюджет в евро".

Що се отнася до това, че за първи път няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Борисов отговори: "С 56 депутати няма как да си налагам волята. Тристранката не е задължителна. При мен, когато бях премиер, винаги имаше Тристранка. Работех през цялата година с тристранката. Аз балансирах и синдикатите, и работодателите. Затова идват в централата. Не мога да ги принудя сега да има такава."