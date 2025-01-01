В Мраморното фоайе на Столична община кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров връчиха отличия на изявени личности в областта на културата и спорта.

Режисьорът Иван Ничев беше удостоен със званието „Почетен гражданин на София“ за приноса си към българското кино и култура. В продължение на десетилетия Ничев е сред най-ярките имена в родното филмово изкуство и носител на редица престижни награди у нас и в чужбина, отбеляза Цветомир Петров.

С „Почетен знак на Столична община“ беше отличен тенисистът Александър Василев. По думите на председателя на СОС Александър Василев е една от надеждите на българския тенис. През март тази година той спечели международна титла, като стигна до финала без да загуби нито един сет, отбеляза Петров.

Кметът Васил Терзиев подчерта, че отличените са гордост за гражданите на София и пожела на двамата здраве и още успехи.