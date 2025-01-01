През нощта Арциз от Болградски район в украинската Одеска област бе подложен на атака с дронове, съобщи Болградската районна държавна администрация във Фейсбук.

Вражески обстрел повреди обекти на критичната инфраструктура, административни офиси и ремонтни работилници, информира още държавната администрация.

По време на нападението няма пострадали хора, се казва в съобщението.

Поради тревожната нощ, свързана с атаката с дронове, в град Арциз днес всички образователни учреждения ще работят онлайн, съобщиха от Арцизката община във Фейсбук. Планираните спортните състезания в общината също са отменени за днес.

Българите в Одеска област наброяват над 150 хиляди души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

След административно-териториалната реформа през 2020 година Болградски район включва 10 общини (Болградска, Арцизка, Бородинска, Тарутинска, Василевска, Городненска, Криничненска, Кубейска, Павловска и Теплицка) с население 144 377 души по последни данни от 2022 година. Българите са над 60% от цялото население.