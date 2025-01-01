Днес Апелативният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение срещу 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян, който причини тежка катастрофа край езерото "Вая". При инцидента загинаха шестима мигранти.

Миналата седмица Окръжният съд остави Страте Чиприян в ареста. От прокуратурата съобщиха, че Чиприян трябвало да получи по 1250 евро на човек, за да откара мигрантите до столицата. Ако бъде признат за виновен румънецът може да получи от 10 до 20 години затвор.