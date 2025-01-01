С настъпването на ноември традиционно насочваме вниманието към темата за мъжкото здраве. Именно тогава кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност“, организирана от Astellas Pharma България съвместно с Българското онкологично научно дружество и Българското урологично дружество, отново напомня за важността на профилактиката и личната отговорност.

Тази година на 7-ми ноември инициативата беше отбелязана с първия по рода си у нас ПроТЕСТ (ЗА теста). Събитието обедини десетки мъже и техните близки пред НДК. Специален гост на събитието бе проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, а от страна на домакините от Astellas Pharma с благодарност към всички присъстващи се обърна д-р Норман Гуглев. Водещ бе популярният телевизионен и радиоводещ Димитър Павлов, а кулминацията на ПроТЕСТ-а бе осветяването на сградата на НДК в синьо, международният символ на подкрепа към каузата на кампанията.

Astellas Pharma

„Най-доброто, което всеки мъж може да направи за себе си, е да не отлага профилактичните прегледи. Съвременният PSA кръвен тест отнема само няколко минути, но дава ценна информация за състоянието на простатата и е важна стъпка в грижата за здравето“, сподели проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество.

Професорът допълва, че съвременната медицина предлага щадящи възможности за локализирани мерки в ранните етапи, включително роботизирана хирургия с минимални разрези и бързо възстановяване, както и терапия, която отнема само няколко минути. Важно е мъжете да бъдат информирани, че в повечето случаи, когато се действа навреме, грижата спомага за пълно възстановяване и запазване на пълноценен начин на живот.

Простатата е важна жлеза, която участва в мъжката репродуктивна система. След определена възраст е нормално тя да изисква повече внимание, затова специалистите препоръчват профилактичният PSA тест да стане част от ежегодните прегледи при мъжете над 50 години, а ако имаш близък, който е имал подобна здравна история, е препоръчително и по-рано.

„Вече девет години стоим зад тази кауза, защото вярваме, че информираността и навременната грижа са ключът към по-добро здраве. Радостно е, че все повече мъже преодоляват стереотипите и избират да се грижат за себе си с отговорност“, каза д-р Норман Гуглев, представител на Astellas Pharma България.

Кампанията цели не просто да насърчи профилактиката, а да промени общественото отношение към нея, като докаже, че мъжката сила се изразява не само в отговорността към семейството, работата или дома, но и в грижата за собственото здраве.

Astellas Pharma

„Съвременният PSA тест отнема едва-две минути и може да бъде най-ценната инвестиция за една година. Това е посланието, което носим, профилактиката не е трудна, не е болезнена, но може да донесе спокойствие и сигурност в дългосрочен план“, допълни проф. д-р Дудов. Той подчерта, че само един навременен тест може да има изключително значение, особено когато заболяването се установи в ранен етап.

Кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност“ и тази година се осъществява с подкрепата на бензиностанции ЕКО, „Мосю Бриколаж“, Kärcher и Yellow Taxi – компании, които застават зад посланието, че здравето е най-ценната инвестиция.

Инициативата се реализира с подкрепата на Astellas Pharma България, компания, която повече от десетилетие насърчава социално значими каузи и вярва, че най-важната инвестиция е тази в здравето.