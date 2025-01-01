Продължение на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда, предвижда програмата на депутатите за днешния пленарен ден.

Освен това парламентът ще обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда.

Единият законопроект е внесен от Костадин Костадинов от "Възраждане" и група народни представители, а другият - от Николай Нанков от ГЕРБ-СДС и депутати от управляващото мнозинство.

Законопроектът на "Възраждане" предвижда да бъде удължен срокът, в който собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, включително кладенци за собствени нужди, могат да подават заявления за вписване на съоръженията в регистрите към басейновите дирекции. Настоящият срок изтича на 28 ноември 2025 г., а със законопроекта се предлага неговото удължаване с пет години - до 28 ноември 2030 г.

В законопроект, внесен от управляващата коалиция, също се предлага удължаване на срока за регистрация на личните водни източници, но до 2033 г., като целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация.