Германската полиция извърши 16 ареста при мащабна операция срещу международни престъпници, замесени в схеми с телефонни измами, предаде ДПА, като се позова на органите на реда.

При някои от измамите човекът, който се обажда, се представя за роднина и съобщава за спешен случай – например, че е причинил пътнотранспортно произшествие със загинал. Жертвите на тези измами обикновено са възрастни хора, които често получават обаждане от фалшиви полицейски служители или длъжностни лица, които твърдят, че само плащането на голяма сума пари може да предпази сина, дъщерята или внука им от затвора. Това е само един от многото сценарии на измамата.

Полицията съобщи, че арестуваните заподозрени са на възраст между 22 и 63 години. Четирима от тях са се обаждали на жертвите и са инициирали измамата. Останалите събирали парите от измамените.

Три заподозрени колцентъра, от които се предполага, че са правени обажданията, бяха затворени във Франкфурт, както и в Австрия и Полша, като част от полицейската операция.

При един от случаите става дума за 26-годишна жена от Франкфурт, за която се предполага, че е участвала в измамни схеми в Словакия. Тя се е преструвала на полицай или банков служител, за да убеди жертвите, че парите им вече не са защитени в банковите им сметки. Казвано им е да изтеглят парите и да ги предадат.

Според информация на полицията операциите са извършени между средата на септември и края на октомври. В тях са участвали следствени служби от всички федерални провинции на Германия, както и от Австрия, Полша, Швейцария, Словакия и Чехия.

Операциите са били координирани от криминалната полиция в Берлин.

Освен арестите са извършени и обиски, по време на които са събрани доказателства, включително лаптопи, мобилни телефони, часовници и бижута, както и наркотици.