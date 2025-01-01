Съвсем скоро започва общественото обсъждане на актуализирания План за управление на Природен парк „Витоша“, каза кметът Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. По неговите думи това е стъпка, без която не може да бъдат обновени лифтовете и инфраструктурата.

„Надали има софиянец, който да не иска бърз и удобен достъп до Витоша. Планината е нашето естествено убежище – място за спорт, разходка, чист въздух. И, все пак, години наред достъпът до нея е труден, а лифтовете стоят спрени“, допълни кметът. Терзиев пише, че пътната карта ясно показва кой какво трябва да направи и в каква последователност – от финансирането и законодателните промени, през актуализацията на плана за управление, до реалната инвестиция.

Следващите месеци са решаващи – от 2 декември всеки ще може да се запознае с проекта и да изпрати становище, пише още Терзиев. Това е шанс за всички, които обичат Витоша, да се включат и да помогнат планината отново да стане част от ежедневието ни, добави той.

„Имаме посока, имаме карта и вече има движение. Да продължим заедно“, каза Терзиев.

В средата на октомври от Столичната община съобщиха, че продължава работата по инициативата за по-достъпна и устойчива Витоша и обявиха, че се подготвя концепция за транспортен хъб и буферен паркинг в подножието на Витоша.