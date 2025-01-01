Огнище на инфлуенца тип А е регистрирано в птицевъден обект в хасковското село Сусам, на територията на община Минерални бани, съобщиха на официалната си интернет страница от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В обекта, в който е засечена заразата, се отглеждат около 700 пауна. Болестта е установена след проверка по сигнал на собственика на фермата, уточняват от БАБХ.

Като предпазна мярка е определена трикилометрова предпазна зона около засегнатата ферма, която включва селата Сусам и Минерални бани. Очертана е и десеткилометрова зона, която ще е под наблюдение. В границите й попадат селата Татарево, Сираково, Спахиево и Брястово от Община Минерални бани. В тази зона влизат още селата Бодрово, Върбица, Светлина и Горски извор от община Димитровград. От територията на община Хасково са обхванати селата Гарваново и Въгларово, както и селата Езерово и Воден, които са на територията на Община Първомай в област Пловдив.

От БАБХ посочват, че се извършва епизоотично проучване и проследяване на движението на птици, продукти от тях, на фуражни смеси и на транспортни средство, пряко свързани с технологичния процес в засегнатата птицеферма.

Последният случай на птичи грип, регистриран на територията на Хасковска област, е от месец май 2024 година. Тогава заразата беше установена в птицевъден обект с около 6300 патици мюлари в село Константиново, Община Симеоновград, които бяха умъртвени. Месец преди това птичи грип беше засечен и във ферма край областния град Хасково с над 25 000 птици. През февруари същата година беше поразено от инфлуенца и стопанство с 40 000 пернати в димитровградското село Черногорово.