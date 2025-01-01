Безредици са избухнали в център за настаняване на мигранти край селището Клиди (бивше Рупел) в Северна Гърция в непосредствена близост с границата с България, съобщава гръцката телевизия Скай, като се позовава на местния информационен сайт serres24.gr.

Според информацията мигранти са се опитали да избягат от центъра.

По сведения на очевидец в институцията е възникнало напрежение, при което някои от мигрантите са причинили щети на оградата.

На мястото са били изпратени полицейски сили, за да възстановят реда и да спрат мигрантите, които са направили опит за бягство. Съобщава се за двама леко ранени полицаи, единият от които е пострадал от ухапване.

Селището Клиди е на няколко километра от границата с България в района на ГКПП Кулата/Промахон.