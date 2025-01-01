В резултат на изключително мощна геомагнитна буря, Земята бе осветена от едно от най-редките природни явления – Северното сияние.

Този път то можеше да се наблюдава дори от България, а кадрите са заснети от една от противопожарните обсерватории на FireBrigade1 – подразделение на ICDSoft Уеб Хостинг, специализирано в опазване на горите от пожари.

Екстремна магнитна буря удари България



Небето над страната засия в невероятни нюанси на розово, зелено и лилаво – зрелище, което се случва веднъж на десетилетие.