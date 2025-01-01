Със 128 гласа „за" 59 - „против" и без „въздържал се" Народното събрание (НС) отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл" в България и разширяване на неговите правомощия. Измененията бяха приети от парламента на 7 ноември на две четения в едно заседание.

БТА

Преди гласуването парламентарната група на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) поиска проверка на кворума чрез изчитане имената на народните представители и ставане от място. Мнозинството отхвърли процедурното предложение.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Припомняме, че вчера президентът Румен Радев наложи вето и върна за ново обсъждане в парламента промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приети на 7 ноември. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в Закона. Измененията се отнасят до функциите на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

БТА

В дневния ред на парламента за днес е още първото четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължението на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първото четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.

БТА