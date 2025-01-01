Иззеха неидентифицирани и нерегистрирани археологически обекти, представляващи културна ценност в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 12 ноември е претърсено в жилище в Кюстендил, обитавано от 50-годишен мъж.

При спецакция: Спипаха пособия за иманярска дейност и исторически ценности в Свищов

Открити са 5 пръстена, 4 монети и тъмен печат, наподобяващи археологическа ценност.

От в къща в село Самораново, обитавана от 57-годишен мъж, са иззети част от статуя, метални, каменни и керамични предмети.

Мъжът е задържан. За случаите е уведомена.прокуратурата.