Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва днес в неформална среща на Европейския съвет в Лиеж, Белгия, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основна тема на дискусиите на европейските лидери ще бъде конкурентоспособността на Европейския съюз и укрепването на единния пазар като ключов фактор за инвестиции, иновации и икономически растеж.

На срещата се очаква да бъде обсъден и въпросът за необходимостта от по-голям мащаб и консолидация на европейските компании в стратегически сектори като цифровите технологии, телекомуникациите, капиталовите пазари и енергетиката, така че бизнесът в Европейския съюз да разполага с достатъчен ресурс за иновации и успешно глобално позициониране.