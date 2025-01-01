Привърженици на партия "Възраждане" протестират на площада пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

"Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз", каза народният представител Ангел Георгиев. По думите му, хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

"Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна", заявиха присъстващи.

Те издигнаха плакати с надписи "Не на еврото", "Не на войната", "Не сме колония на Брюксел", "Днес искат бомби, утре – танкове, вдругиден – вашите синове".

Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм.

В района на ВМЗ – Сопот има засилено полицейско присъствие.