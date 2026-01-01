Пътните настилки на прохода Шипка в област Стара Загора са заледени и обработени, а на терен са две машини, които опесъчават. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОУП). На другия старопланински проход в областта - Хаинбоаз, както и в участъци от общините Мъглиж, Гурково, Павел баня и Казанлък, пътната настилка е частично заледена и обработена.

На автомагистралите „Тракия“ и „Марица“ пътните настилки са сухи. Видимостта навсякъде е добра, а времето е облачно. Температурите са от минус 5° до плюс 4°.

През изминалата нощ общо 8 снегопочистващи машини са били на терен да почистват и обработват пътищата в областта.

От ОУП призоваха за отговорно шофиране при зимни условия.