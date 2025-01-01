Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол.

Церемонията започна точно в 11.00 ч. в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 и е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

"От няколко дни България е в плен на еуфорията и причината са днешните гости в президентската институция. Всички изживяхме вашия победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече - вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от 94 година", посочи Радев.

Александър Николов: Горди сме с това, което постигнахме (СНИМКИ/ВИДЕО)

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

На 30 септември отпразнувахме исторически спортен подвиг. Със силни възгласи "Българи юнаци" и като национални герои бяха посрещнати у нас световните ни вицешампиони от първенството на планетата. След като сутринта кацнаха на летище "Васил Левски" в София състезателите бяха приветствани с гвардейски шпалир, закичени с лаврови венци и бели рози и преминаха по червен килим. Следобед бе кулминацията на тържествата - Българската федерация по волейбол и Столична община организираха мащабно посрещане на отбора на площад „Св. Александър Невски“, който се оказа тесен. Той се изпълни с хиляди хора, които искаха да поздравят волейболистите ни.