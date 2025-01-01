Капитанът на Лечителите Карина постинга впечатляваща победа на Арената на “Игри на волята”. В капитанската битка тя надви водачите на Феномените и Завоевателите - Траян и Сапунджиева. Освен наградата от 50 златни гроша, Карина получи и възможността да плени капитана на Сините, което допълнително ще отслаби новите обитатели на Изолатора.

Лидерският сблъсък започна с надмощие на Траян, който първоначално натрупа преднина пред своите опоненти. Проблеми с някои от елементите, изпречили се на пътя му обаче, позволиха на капитана на Зелените да грабне първата позиция, която не изпусна до самия край. Към своите завоевания Карина добави и знамето на Феномените, което те ще могат да си върнат само с победа над Лечителите в битка.

NOVA

На бойното поле в Дивия север излязоха и шестимата изгнаници от Блатото, които проведоха зрелищна индивидуална битка. Впечатляващо представяне на кондиционния треньор Томи му осигури победата, докато новодошлата д-р Коеджикова не се справи убедително и се сдоби с един служебен глас преди следващия съвет на Победителите.

NOVA

Тази вечер в най-екстремното риалити предстои вълнуваща морска номинационна битка. Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” в сряда, 1 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.