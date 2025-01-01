На 8 октомври - сряда зоопаркът в Стара Загира ще бъде отворен до 17:00 часа.

Причината е провеждането на ежегодна профилактична обработка на дърветата срещу боровата процесионка - част от грижата ни за природата в зооградината и безопасността на всички - животни и посетители.

Докъде стигна борбата с боровата процесионка в Стара Загора

„Мярката е планирана и необходима, за да осигурим доброто състояние на средата в зоопарка. Благодарим за разбирането“, споделя д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка.

Още на следващия ден - 9 октомври - четвъртък зоопаркът се връща към обичайното ни работно време - от 8:30 до 19:00 часа.

Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е вид молец от семейство Thaumetopoeidae, разред Пеперуди “Thaumetopoea Pityocampa Schiff”. Гъсениците от този вид притежават хиляди мънички косъмчета, покриващи тялото им, които съдържат дразнещ протеин, наречен тауметопоеин.

Боровата процесионка е един от най-разпространените вредители в иглолистните насаждения в страната. Името „процесионка“ е свързано с начина на придвижване на гъсениците от вида, движат се една след друга в процесия.

Гъсениците се хранят с иглиците на различни видове бор, с което причиняват обезлистване на дърветата. Ежегодното обезлистване води до физиологично отслабване на растенията, но до момента няма установено загиване на отделно дърво или гора от тяхното нашествие. Видът е описан за първи път от австрийци през 1775 г., а от 1910 г. е известен в България.