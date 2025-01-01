Сърцето на България е волейбол. Днес отпразнувахме исторически спортен подвиг. Със силни възгласи "Българи юнаци" и като национални герои посрещнахме световните ни вицешампиони от първенството на планетата във Филипините.

Тази сутрин, малко след 10:00 ч. те кацнаха на летище "Васил Левски" в София и бяха приветствани официално от гвардейска част, вицепремиера Атанас Зафиров, както и от техните близки и семейства. Следобед бе кулминацията на тържествата - Българската федерация по волейбол и Столична община организираха мащабно посрещане на отбора, което се проведе на площад „Св. Александър Невски“. Той се изпълни с хиляди хора, които искаха да поздравят волейболистите ни.

Грандиозно завръщане: Волейболните ни лъвове - обратно на родна земя (СНИМКИ/ВИДЕО)

Шампионското посрещане на площада

От около 16:00 ч. на екраните на площада пред катедралата се излъчваха кадри от мачовете на националния отбор на България на Мондиала, съчетани с музикална програма. Сред изпълнителите бяха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Точно в 17:30 ч. стартира парад с открит автобус на волейболните герои и премина през улиците на София. Чуваха се клаксони, хората махаха от колите и улиците, поздравяваха ги, а емоцията напомняше на паметната 1994 година. Безпрецедентният парад завърши на площад „Св. Александър Невски“, където спортистите ни бяха посрещнати от многохилядна публика с възгласи "Българи юнаци" и като истински герои.

Малко след 18:00 ч. започна и церемонията по посрещане на героите и тяхното награждаване. Всеки от волейболистите и треньорите каза по няколко думи и благодари на българите за огромната подкрепа през всички тези дни.

"Много съм емоционален. Няма как да не искаме следващото лято пак да печелим медали. Обещаваме ви – докато играем за България, всеки е готов да умре за България", каза Симеон Николов.

"България винаги е била волейбол и винаги ще бъде волейбол. Нека не се заблюждаваме, че това е последният път, в който се виждаме тук по такава причина. Искам да кажа, че съм горд с моите съотборници. Бих посъветвал Община София да потърси по-голям площад за златото", каза и Руси Желев.

"Много благодаря на всички, на съотборниците ни, на щаба. Последните два дни мислех какво ни различава българите от всички останали - това е нашият непримирим дух. Гордейте се, че сте българи!", бе емоционален и Дамян Колев.

"Благодаря на прекрасния ми отбор - страхотни момчета, много трудолюбиви и мои най-добри приятели в този живот. Много ви благодаря за цялата подкрепа на всички вас. Много обичам България!", завърши Алекс Николов.

"Благодаря ви! Аз съм без думи! Българи юнаци!", каза треньорът Джанлоренцо Бленждини.

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

Президентът на Българска федерация по волейбол Любомир Ганев заяви, че националите са усещали подкрепата от целия български народ и във Филипините, където играчите повториха най-успешното класиране на отбора в историята със спечелването на сребърните отличия.

България преодоля Група Е на турнира с победи над Германия, Словения и Чили, след което надви Португалия с 3:0 на осминафиналите. Истинското изпитание бе на четвъртфиналите, където националите изоставаха с два гейма, но направиха пълен обрат и победиха САЩ с 3:2. На полуфиналите България отстрани Чехия с 3:1, а във финала бе спечелен гейм срещу най-силния отбор в света Италия, който победи с 3:1.

"Аз съм най-гордият президент на федерация, не само в България", заяви Ганев.

"Успяхме да направим страхотни неща и искам да благодаря на всички вас, които бяха по площадите и пред телевизорите. Повярвайте, усещахме ви и във Филипините. Вие продължавайте да ни подкрепяте, ние ще продължаваме да ви радваме", добави той по време на парада на националите в центъра на София пред хиляди българи.

Легендарният Димитър Каров, вицешампион от 1970 и член на "Залата на славата" на волейбола, нарече представянето на националите във Филипините "героично".

"Скъпи български момчета, вие разплакахте България от радост", заяви той в обръщението си към волейболистите.

"Благодарим ви от сърце и ви пожелаваме светло бъдеще, защото вие направихте нещо изключително. Преминахте през много тежки моменти и още първият мач срещу Германия беше важен. Вие издържахте и спечелихте. Победихте и Словения. След това дойдоха и американците. Всички знаем колко са силни те във волейбола. Вие успяхте да обърнете от 0:2 до 3:2, това е героично!", каза още Каров.

БТА

БТА

БГНЕС

БТА

Един отбор, една нация: България приветства своите лъвове (ГАЛЕРИЯ)

България загуби само един-единствен мач във Филипините - финалът срещу Италия (1:3). С изключителните си победи - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1), новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и изкараха отново по площадите. Алекс Николов приключи турнира като Реализатор №1 (173 точки). И се нареди до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става Най-добър нападател. С индивидуална награда си тръгна и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за Най-добър блокировач. Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в Идеалния отбор на първенството.

БТА

БТА