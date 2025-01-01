Ще направя предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв. Вече съм подписал предложението. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който посети Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.

Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%, каза още министърът. По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката. Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства, коментира министърът.

Друго предложение е за повишаване на парите за първо, второ и трето дете, посочи също той. Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа, обясни Гуцанов.

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

Много е рано още. Правим всичко възможно в кабинета, не сме забравили по никакъв начин възрастните хора. Това каза той в отговор на въпрос дали пенсионерите могат да очакват коледни надбавки. Каквото е необходимо, ще бъде направено, посочи той. Все пак всичко зависи от развитието на икономиката и от реалното финансово състояние на държавата, коментира министърът.

Гуцанов потвърди, че се работи за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, което беше обявено по-рано днес от премиера Росен Желязков.

Радвам се, че успяхме да устоим „швейцарското правило“ и да продължаваме по този начин да увеличаваме пенсиите, коментира Гуцанов. Той спомена и усилията за разкриване на нелегалните домове за възрастни хора. Гуцанов подчерта, че продължава реновирането на всички 81 дома за стари хора, както и изграждането на 254 нови социални услуги за хора с увреждания, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

