Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол.

Церемонията започна точно в 11.00 ч. в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 и бе по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

"От няколко дни България е в плен на еуфорията и причината са днешните гости в президентската институция. Всички изживяхме вашия победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече - вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от 94 година", посочи Радев.

"Няма да се обръщам към вас с "момчета". Бяхте момчета, когато дойдохте тук преди 2 години с бронза от Катар. Днес в Гербова зала приемам достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. Преди две години ви споделих, че вие сте лъч надежда за българския спорт, днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф, вие не само се борихте за всяка топка и постигахте победа след победа, с всяка извоювана точка вие извайвахте пред очите образа на една нова България - в която успяваш не с тарикатлък, схеми и послушание, а с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. Вие дадохте сила и надежда за бъдещето. Помогнахте ни да вдигнем глава от дребнотемието и да видим, че е израсло едно невероятно, силно, способно поколение, олицетворяващо възможният български триумф, който вярвам, че е въпрос на време", допълни държавният глава.

Той се обърна към волейболистите, като им каза, че успехът им е огромен, но с него идват и големите отговорности. "Не толкова за бъдещи титли, а за това, че погледите на хиляди деца са вперени във вас. Те искат да растат като вас, да бъдат достойни като вас и вярвам, че вие няма да предадете техните мечти", каза още президентът Радев и благодари на волейболните ни лъвове за усилията, вдъхновението, за достойнството и победите и "за вярата, че сме народ, способен да се обедини и да лети високо".

БТА

БТА

Александър Николов: Горди сме с това, което постигнахме (СНИМКИ/ВИДЕО)

„За мен и отбора е изключителна чест да бъдем приети от президента. Това е много емоционален момент за всички нас. Благодаря за подкрепата, която получихме по време на първенството. Искам да изразя и специална благодарност си към отбора, който даде всичко от себе си, за да донесе тези емоции на българските фенове. Но това невероятно посрещане, когато се завърнахме, ме кара да си мисля, че всички тези хора ни дадоха много повече,отколкото ние на тях”, заяви старши треньорът Джанлоренцо Бленджини.

„Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме. И за възможността точно ние да защитаваме честта на нашата прекрасна държава. Горди сме да носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин и занапред”, посочи емоционално капитанът на националния отбор Алекс Грозданов.

„Горди сме, че сме тук. Радваме се, че успяхме да сплотим цяла България и да изкарахме хората по улиците и площадите. Да дадем възможност на всички възможност да видят тези успехи, защото ги постигнахме за тях. Надявам се по-често да ви носим поводи за радост”, каза и президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Волейболният отбор връчи специален подарък на държавния глава - топка и фланелка на националния отбор на България с подписите на всички волейболисти. Президентът на волейболната ни федерация заяви, че за Радев е поръчан и специален медал, "защото този медал е за България".

БТА

Малко след това и в Народното събрание депутатите приветстваха с ръкопляскания и ставане на крака националния отбор по волейбол за мъже и треньорския щаб. С тях беше и председателят на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Вицешампионите от Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините бяха посрещнати с хляб и сол.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселов поздрави националния ни отбор по волейбол в пленарната зала. "За нас те са шампиони. Да им подарим по един плакет и да им пожелаем догодина златото да бъде в София", посочи тя.

Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев посочи, че тези момчета са станали великани, няколко дни са се борили и са побеждавали в името на България, и са ни накарали да се гордеем. Техният успех е успех на всички български граждани, заяви той.

След това беше дадена почивка, за да може всички да се порадват на шампионите в Мраморното фоайе на Народното събрание.

БТА

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

На 30 септември отпразнувахме исторически спортен подвиг. Със силни възгласи "Българи юнаци" и като национални герои бяха посрещнати у нас световните ни вицешампиони от първенството на планетата. След като сутринта кацнаха на летище "Васил Левски" в София състезателите бяха приветствани с гвардейски шпалир, закичени с лаврови венци и бели рози и преминаха по червен килим. Следобед бе кулминацията на тържествата - Българската федерация по волейбол и Столична община организираха мащабно посрещане на отбора на площад „Св. Александър Невски“, който се оказа тесен. Той се изпълни с хиляди хора, които искаха да поздравят волейболистите ни.