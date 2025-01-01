Постижението на Националния ни отбор по волейбол е исторически момент за България. Повече от 55 години не сме постигали такива успехи. Искам да поздравя още веднъж отбора, треньорския щаб и ръководството на цялата федерация. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA News спортният министър Иван Пешев.

"Проблемите в спорта като цяло не са един и два. И няма да бъдат решени за седмица или месец. Трябва постоянна и упорита работа", категоричен е министърът. Той подчерта, че за 2025 г. са предвидени над 40 милиона лева допълнителни средства за спорт и младежка политика. От тях почти 10 милиона са насочени към волейбола – близо 7 милиона лева за федерацията, над 2 милиона лева за домакинства на събития и близо 2 милиона лева за клубовете.

Грандиозно завръщане: Волейболните ни лъвове - обратно на родна земя (СНИМКИ/ВИДЕО)

Коментирайки управленската си програма назад в годините министър Пешев призна, че в годините са правени грешки - изграждани са стадиони и съоръжения в малки населени места, където няма достатъчно млади хора. Той посочи, че вече има координация с местната власт и приоритетът е ясен - достъпна и адекватна тренировъчна инфраструктура.

„Големите съоръжения ги има – в София, Варна, Пловдив. Имаме добри стадиони и зали. До края на седмицата ще бъде пусната нова програма за спортни съоръжения. За първите седем месеца на годината бяха реновирани 43 от общо 60 спортни обекта. Сега инвестираме в залите за тренировки, защото искаме да популяризираме масовия спорт и да вкараме децата в залите“, подчерта министърът.

Спортният министър обяви, че съвместно с редица институции в момента се разработва Национална стратегия за физическо възпитание и спорт за срок от 12 години. Целта е този документ да бъде приет с консенсус в парламента и да служи като дългосрочна рамка за развитие на спорта.

На въпрос как ще се преведе тази стратегия в конкретни действия, министърът посочи няколко основни приоритета:

Популяризиране на масовия спорт и възможности за всички деца да спортуват.

Инвестиции в достъпна тренировъчна инфраструктура.

Подкрепа и мотивация чрез примера на големите български спортисти.

Подкрепа за спортните школи

Министърът разясни, че частните спортни школи не са директно финансирани от държавата, но могат да се възползват от програмите за клубове, стига да са регистрирани и да участват по установените процедури. Пример – волейболните клубове са получили близо 2 милиона лева за 2025 г.

България завоюва сребро на Световното първенство по волейбол (ВИДЕО)

Очаква се и промяна в наредбата за предолимпийска подготовка, която досега изключваше колективните спортове. Това ще позволи на отбори като волейболния да получават финансиране в подготовка за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г.

На въпрос за средствата, с които бяха наградени волейболните национали след триумфа във Филипините, Пешев уточни, че чекът от 520 хиляди лева е осигурен от бюджета на Министерството на младежта и спорта по Наредба 5 – за състезатели с високи постижения.