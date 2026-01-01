Днес, 19 януари, от 19:00 часа държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Това съобщиха от прессекретариата на президента, без да оповестят каква ще е темата на речта му.

Припомняме, че на 19 януари 2022 г. Радев встъпи във втория си мандат като държавен глава.

Какво следва, ако президентът Румен Радев подаде оставка

В медиите и общественото говорене все по-настоятелно зажужава темата за евентуалната му оставка.

Интересно е да се отбележи, че от възстановяването на президентската институция нито един български държавен глава не е напускал поста си чрез оставка.

От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене. В края на миналата седмица президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във „Фейсбук“ видео с призиви към Радев да направи партия.

Радев: Ще изляза със свой политически проект, когато най-малко го очаквате

Самият Радев през декември миналата година, отговаряйки на въпрос дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, заяви: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате". Той също не веднъж е казвал, че бива призоваван да направи партия.

Нееднократно от "Движение Трети март" пък заявиха, че припознават Радев като свой неформален лидер, макар самият той да се разграничи от тях. Лидерът на движението Тихомир Атанасов дори заяви, че би отстъпил мястото си на „единствения политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза“.