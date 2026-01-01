Свободата вече не е въпрос на "можем ли“, а "какво избрахме". Това написа служебният премиер Андрей Гюров по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Той допълни, че преди 150 години младите комити са въставали, за да имат всички българи право на избор. "Днес ние го имаме. И го упражнихме".

По неговите думи свободата не е еднократно пробуждане. „Тя е необходимост да останем будни, да мислим, да бдим и да не мълчим, ако се наложи да защитаваме свободата си“.

„Поклон пред героите от Априлското въстание“, написа премиерът.