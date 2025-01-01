Нищо не е възможно без хората, професионалистите и българските лекари. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година.

Инициативата се организира ежегодно от вестник „24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.

Здравният министър Силви Кирилов заяви, че днешното събитие за него е по-специално, защото е там не само като министър на здравеопазването, а като човек, който повече от седем десетилетия е прекарал до леглото на болния човек.

По думите му, това е професия, на която доверието не се подарява, а се печели.

Премиерът Желязков ще участва в церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“

Опазването на човешкото здраве чрез ваксинация остава един от основните приоритети, заяви той.

Проф. Костадин Ангелов заяви, че днешният ден доказва, че когато говорим за здравеопазването, то не е само реформи и сгради, а хора, които жертват всеки ден част от себе си и държат системата жива. „Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%.“

Кирилов: Българското здравеопазване е на изключително високо ниво, може би е най-достъпното в Европа

Той обяви, че заплатите за младите лекари са осигурени и няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки, а ще бъдат целеви средства.

Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяко едно предложение на лекарите да лекуват, категоричен бе Ангелов.