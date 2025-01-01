Задържаха 39-годишен шофьор на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ от село Левуново, за който е установено с техническо средство, че шофира след употреба на наркотично вещество. Случаят е от 15 ноември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

В обитаваната от него къща в същото село са намерени гриндер и полиетиленово пликче, съдържащо около 3,80 грама сух канабис.

За случаите е уведомена компетентната прокуратура и се води разследване.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан и 34-годишен мъж от град Сандански, след като около 12:43 часа на 14 ноември в района на разклона за село Чучулигово, управляваният от него лек автомобил „Фолксваген Голф“ е спрян за проверка и с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотик. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление.