„Съвсем в реда на нещата е прокуратурата да проверява мен чрез ДАНС по свободните съчинения, а не себе си за това как хвърля в коша разследване за убит на пешеходна пътека човек по записи от охранителна камера, след като тръби колко е безкомпромисна срещу войната по пътищата“. Това написа служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук.

Притеснения от проверки аз нямам никакви, пише Янкулов в публикацията си.

Ръководните фактори в прокуратурата обаче ми се струва, че имат големи притеснения за нещата, които са творили и продължават да творят, добави той.

Андрей Гюров: Прокуратурата проверява премиера, министри и гл. секретар на МВР - кой го разпореди?

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. Гюров каза, че действията на прокуратурата са предприети „по сигнали от жълти медии“ и постави въпроси - кой е разпоредил проверките, защо се случват в навечерието на изборите и каква е целта им.

Янкулов възложи вчера проверка в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) относно служебното правоотношение на заместник главния директор на ГДО Деян Димитров по повод журналистическо разследване на платформата "Извън ефир" за пътнотранспортно произшествие, по което за потенциален причинител е сочен бил бивш охранител на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

В друга публикация в социалната мрежа от днес служебният министър коментира подбора за важните позиции в правосъдието в страната. Липсата на: конкуренция, състезателност, критични въпроси към кандидатите, ясни и съпоставими критерии за оценка на качествата им, сблъсък на различни позиции на членовете на оценяващия колективен орган, са все маркери не просто за процедура, неотговаряща на съдържателни белези за качествен избор, но и за нещо много по-опасно, особено когато е превърнато в правило – предизвестен избор, чието формално протичане няма никакво значение, защото решението е вече взето, посочи Янкулов. Според него подобни дефицити се наблюдават и при назначаването на заместници.

Проблемите в националния подбор се пренасят и на европейско ниво, тъй като кандидатите за европейски позиции първо се определят у нас, отбелязва служебният министър. Като пример се посочва непрозрачното командироване на прокурор в Евроджъст без ясни критерии и информация за други кандидати. „Предложението до прокурорската колегия за командироване на точно този прокурор в Евроджъст е на фактически изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов. На базата на какви критерии е направено то за тази важна позиция в европейска правосъдна структура с висока заплата и кариерен престиж никой не знае. Нито дали е имало и други кандидати, от които Сарафов е избирал“, се казва в публикацията.

Установени са и сериозни слабости в процедурата за избор на европейски прокурор, поради което тя е рестартирана с нова, независима комисия и ясни правила, пише още Андрей Янкулов. „Тъй като решението за финализиране на националния етап на подбора конкретно за европейски прокурор е на Министерски съвет, в този случай можахме да се намесим оперативно като отменим предходно взетото решение и рестартираме процедурата с формиране на независима и деполитизирана комисия, която да работи по ясни и предварително обявени правила“, обяснява той.

С подбора за ключови позиции в правосъдната система имаме огромен проблем, който влече след себе си тежки последици на първо място за нас българите, но и за останалите европейци, отбелязва в заключение служебният министър на правосъдието.