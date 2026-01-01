Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви мерките, които ще бъдат предприети от правителството, във връзка с предстоящия летен сезон и опасност от пожари. „Целият ресурс на държавата – организационен, технически и човешки, е впрегнат, за да предотвратим разпространението и възникването на пожари през летния сезон“, каза той.

„Тази година при нарастване на индекса, който указва заплаха от възникване на пожари, нашите пожарни екипи ще бъдат максимално близо разположени до тези места, за да не се губи време“, това отбеляза като първа мярка против пожарите вътрешният министър.

„Създали сме организации по използване на наличните дронове в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, за да може бързо да се установяват и локализират точките, където възникват пожари“, разясни Демерджиев.

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„Създали сме организации по превенция възможна към този момент, като в тази връзка директорът на главната дирекция влезе в комуникация, както с Изпълнителна агенция по горите, така и с кметовете на населени места в застрашените райони, за да могат да се обсъдят и наложат мерки“, коментира още МВР министърът.

Иван Демерджиев заяви, че има готовност от страна на армията да съдейства с наличните хеликоптери за гасенето на пожари.

Считано от 10 юли се забранява косенето в земеделски земи. „Косене ще може да се осъществява единствено рано сутрин или късно вечер“, информира министър Пламен Абровски. Той призова туристите по българските планини към отговорно поведение, защото основна причина за горските пожари е небрежна човешка дейност.

„Цялата налична техника на армията е в готовност за ганесе на пожари“, увери министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„4 хеликоптера „Кугър“, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет „Спартан“ със система за гасене на пожари Guardian са в готовност да окажат съдействие“, изброи Стоянов.

„Очакваме тежък пожароопасен сезон“, съобщи от своя страна шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов.