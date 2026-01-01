Парламентът отхвърли на първо четене предложените от "Продължаваме промяната" (ПП) промени в Кодекса за социално осигуряване, ако майката се върне преждевременно на работа, обезщетенията при неизползване на отпуск при бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до двегодишна възраст, да бъдат увеличени от 50% на 100%.

Законопроекта подкрепиха 70 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", Продължаваме промяната", "Възраждане" и един депутат от "Прогресивна България". Против беше един народен представител от "Прогресивна България" (ПБ). Въздържаха се 118 депутати от ПБ.