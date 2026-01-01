Вила, собственост на семейството на световноизвестния италиански тенор Андреа Бочели, е била обрана в курортния град Форте дей Марми в област Тоскана. По предварителни оценки стойността на откраднатите вещи надхвърля 500 000 евро.

По информация на италианския всекидневник Il Tirreno, кражбата е извършена през нощта срещу 27 юни във вилата, която по това време е била отдадена под наем на американско семейство, почиващо във Версилия. За щастие по време на обира в имота не е имало хора.

Крадците са задигнали луксозни часовници, бижута, дизайнерски чанти и пари в брой. Точната стойност на щетите все още се уточнява от разследващите, но първоначалните оценки сочат, че плячката е на стойност над половин милион евро.

Разследването на карабинерите е установило, че вилата не е била добре обезопасена, а алармената система не е била активирана, което вероятно е улеснило извършителите. Властите вече преглеждат записите от охранителните камери в района в опит да проследят маршрута на крадците.

Кметът на Форте дей Марми Бруно Мурци изрази съжаление за случилото се и подчерта, че общината е засилила мерките за сигурност с допълнителни полицейски патрули и видеонаблюдение. Той призова собствениците на имоти да използват наличните системи за защита срещу кражби.

Семейството на Андреа Бочели притежава няколко имота във Версилия, част от които се отдават под наем на туристи през летния сезон.